Juventus, emergenza attacco: Morata si ferma contro la Spal (Di giovedì 28 gennaio 2021) La Juventus è in emergenza attacco per la sfida contro la Sampdoria, oltre all'infortunio di Dybala e alla squalifica di Kulusevski si è fermato anche Morata contro la Spal. L'attaccante spagnolo al 67? ha abbandonato il campo nella gara di Coppa Italia per una botta alla caviglia, non dovrebbe essere nulla di preoccupante ma per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

