Juventus, Dybala ha risolto il contenzioso con il suo vecchio agente: come cambia il suo futuro? (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'argentino ha risolto la questione dei diritti d'immagine col suo ex agente: come cambia ora il suo futuro? Leggi su 90min (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'argentino hala questione dei diritti d'immagine col suo exora il suo

forumJuventus : I convocati per #JuveSpal: Ronaldo a riposo, c'è Alex Sandro ?? - Gazzetta_it : #Dybala, un pensiero in meno: chiusa con una #transazione la causa con l’ex procuratore - tuttosport : #Dybala, la fidanzata #OrianaSabatini: 'Bisessuale? Credo di sì' - AleGobbo87 : RT @FabDellaValle: #Paulo Dybala ha risolto il problema dei diritti d’immagine: la causa con l’ex agente Pierpaolo #Triulzi e la #Star Imag… - enzomarangio : La risoluzione dei problemi relativi ai diritti d'immagine di #Dybala (come anticipato da @FabDellaValle) alleggeri… -