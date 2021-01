Juventus, Cristiano Ronaldo out per la partita contro la Spal (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Juventus ha deciso di non convocare Cristiano Ronaldo per la partita dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Spal. Un turno di riposo per il portoghese che sarà chiamato da partite molto importanti nei prossimi giorni tra campionato e Champions League. I bianconeri sono reduci dal successo in campionato contro il Bologna che ha permesso alla squadra di Andrea Pirlo di accorciare le distanze dalla vetta dalla classifica occupata dal Milan. Juventus, Cristiano Ronaldo non convocato La Juventus ha deciso di non convocare Cristiano Ronaldo per la partita contro la Spal. Ecco l’elenco completo di Andrea ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Laha deciso di non convocareper ladei quarti di finale di Coppa Italiala. Un turno di riposo per il portoghese che sarà chiamato da partite molto importanti nei prossimi giorni tra campionato e Champions League. I bianconeri sono reduci dal successo in campionatoil Bologna che ha permesso alla squadra di Andrea Pirlo di accorciare le distanze dalla vetta dalla classifica occupata dal Milan.non convocato Laha deciso di non convocareper lala. Ecco l’elenco completo di Andrea ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Cristiano Hamza Rafia spiega cosa vuol dire allenarsi alla Juventus con Cristiano Ronaldo Sport Fanpage Juventus-Spal: i convocati. Manca Cristiano Ronaldo, ma c’è una novità

Cristiano Ronaldo manca tra i convocati per Juventus-Spal. Il campione portoghese non è in lista a differenza del recuperato Alex Sandro.

Pirlo "Spal insidiosa, tante big out con le piccole"

(ITALPRESS). Noi dobbiamo pensare che sará una partita difficile e rimanere concentrati per passare il turno'. Tra un po, spero di avere tutta la squadra al completo, quindi si potrá lavorare su tutti ...

