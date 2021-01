Juventus, Agnelli: “Calcio in grave crisi economica. Vanno fatte riflessioni” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Juventus – Il Covid nell’ultimo anno ha creato una grossa crisi economica a livello mondiale. crisi che nel Calcio sta creando parecchi problemi. Tanti club hanno i conti in rosso, con grosse perdite di fatturato. Il presidente della Juventus Andrea Agnelli è intervenuto a News Tank Football, nel quale ha parlato della situazione economica complicata che sta attraversando il Calcio a causa del Covid. Juventus, le parole di Agnelli “Non possiamo ancora capire fino in fondo quello che sta succedendo all’industria e cosa significhi questa crisi per tutti quanti i club. Deloitte Money League annuncia una perdita di 2 miliardi di euro per queste due stagioni, ma ho paura che possa essere ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 27 gennaio 2021)– Il Covid nell’ultimo anno ha creato una grossaa livello mondiale.che nelsta creando parecchi problemi. Tanti club hanno i conti in rosso, con grosse perdite di fatturato. Il presidente dellaAndreaè intervenuto a News Tank Football, nel quale ha parlato della situazionecomplicata che sta attraversando ila causa del Covid., le parole di“Non possiamo ancora capire fino in fondo quello che sta succedendo all’industria e cosa significhi questaper tutti quanti i club. Deloitte Money League annuncia una perdita di 2 miliardi di euro per queste due stagioni, ma ho paura che possa essere ...

