Juve Spal 2-0 LIVE: raddoppio di Frabotta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per i quarti di Coppa Italia 2020/2021 tra Juve e Spal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’Allianz Stadium, Juve e Spal si affrontano nel match valido per i quarti i Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Spal 2-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match dello Stadium 3? Buon inizio della Spal – Che gira bene il pallone in questo avvio di partita 5? Uscita Berisha – Intervento coi piedi fuori dall’area ad anticipare Kulusevski 6? Tiro Frabotta – Conclusione affilata col mancino che termina larga di un metro, dopo la buona iniziativa di Morata 7? Demiral chiude su Floccari – Intervento provvidenziale in area del centrale turco 8? Tiro ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per i quarti di Coppa Italia 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per i quarti i Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match dello Stadium 3? Buon inizio della– Che gira bene il pallone in questo avvio di partita 5? Uscita Berisha – Intervento coi piedi fuori dall’area ad anticipare Kulusevski 6? Tiro– Conclusione affilata col mancino che termina larga di un metro, dopo la buona iniziativa di Morata 7? Demiral chiude su Floccari – Intervento provvidenziale in area del centrale turco 8? Tiro ...

juventusfc : Per trovare i precedenti con la @spalferrara in #CoppaItalia serve una... #BlackAndWhiteStory! ??… - juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme verso l’obiettivo, #FINOALLAFINE! ?? ???? LIVE MATCH ?… - forumJuventus : Pirlo pre #JuveSpal: 'Giocano De Ligt e Demiral. Szczesny e Bentancur riposano, per il resto sarà una squadra compe… - moggi0almutairi : RT @JuventusTV: ?? ?????????? ???????? ?? Con noi c'è Fabrizio #Ravanelli! ?? La diretta, qui ? - AleGobbo87 : #Frabotta goal, è finito il mondo ?? #JuveSpal #JuventusSpal #Juve #Juventus #Spal #CoppaItalia -