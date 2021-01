Jacques e Gabriella di Monaco (baby fashionista) alla festa di Santa Devota

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nuovo impegno ufficiale per i gemelli Jacques e Gabriella di Monaco: i principini, 6 anni festeggiati lo scorso dicembre, hanno partecipato insieme ai genitori ai tradizionali festeggiamenti per Santa Devota, patrona del Principato, anche se le celebrazioni si sono svolte in forma decisamente ridotta rispetto al solito per via delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19. Charlène di Monaco, i figli Jacques e Gabriella e Alberto II alla festa di Santa Devota 2021 (©IPA)