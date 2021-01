Iva Zanicchi confessa: «Il Covid mi ha lasciato degli strascichi» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Anche Iva Zanicchi ha affrontato la battaglia contro il Coronavirus e nonostante sia guarita, i segni del Covid-19 si fanno ancora sentire. Ma non solo a livello psicologico, ricordiamo che la cantante ha perso suo fratello proprio perché era positivo al virus. I due hanno lottato nello stesso momento, ma purtroppo suo fratello non ce l'ha fatta. La rivelazione di Iva Zanicchi Al settimanale Nuovo ha rivelato le sue condizioni di salute dopo aver sconfitto il Covid: «È pazzesco quanti strascichi lasci questa malattia anche a distanza di mesi». Prima di risultare positiva, rivela, non aveva problemi alla vista ed oggi a malapena riesce a leggere. Insomma, questo brutto virus le ha compromesso la vita. Nei mesi passati la cantante e conduttrice TV ha combattuto contro questa malattia ed è stata ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Anche Ivaha affrontato la battaglia contro il Coronavirus e nonostante sia guarita, i segni del-19 si fanno ancora sentire. Ma non solo a livello psicologico, ricordiamo che la cantante ha perso suo fratello proprio perché era positivo al virus. I due hanno lottato nello stesso momento, ma purtroppo suo fratello non ce l'ha fatta. La rivelazione di IvaAl settimanale Nuovo ha rivelato le sue condizioni di salute dopo aver sconfitto il: «È pazzesco quantilasci questa malattia anche a distanza di mesi». Prima di risultare positiva, rivela, non aveva problemi alla vista ed oggi a malapena riesce a leggere. Insomma, questo brutto virus le ha compromesso la vita. Nei mesi passati la cantante e conduttrice TV ha combattuto contro questa malattia ed è stata ...

