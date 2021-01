Italia’s Got Talent sfida il Covid-19 con un mega show (attenzione: spoiler): ecco come sarà (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano (al suo sesto anno da giudice) e Joe Bastianich di nuovo giudici di “Italia’s Got Talent” con, alla conduzione, sempre Lodovica comello. Nella clip di presentazione dello Talent tutti i protagonisti sono catapultati nell’antica Roma con Matano in versione schiavo ad intrattenere Federica Pellegrini, Joe Bastianich e Mara Maionchi. Lodovica comello invece dai luoghi più belli di Roma intona il successo dei Morcheeba del 2000 “Rome wasn’t built in a day”. Un omaggio doveroso alla città eterna dal momento che le puntate sono state registrate a Roma, a Cinecittà, tra settembre e ottobre, in un nuovo studio, alla presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid in vigore in autunno. L’appuntamento è da stasera su Tv8 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano (al suo sesto anno da giudice) e Joe Bastianich di nuovo giudici di “Got” con, alla conduzione, sempre Lodovicallo. Nella clip di presentazione dellotutti i protagonisti sono catapultati nell’antica Roma con Matano in versione schiavo ad intrattenere Federica Pellegrini, Joe Bastianich e Mara Maionchi. Lodovicallo invece dai luoghi più belli di Roma intona il successo dei Morcheeba del 2000 “Rome wasn’t built in a day”. Un omaggio doveroso alla città eterna dal momento che le puntate sono state registrate a Roma, a Cinecittà, tra settembre e ottobre, in un nuovo studio, alla presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-in vigore in autunno. L’appuntamento è da stasera su Tv8 ...

