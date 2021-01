Italia’s Got Talent riparte su Tv8 con l’11° edizione (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Italia's Got Talent 2021 Tv8 si accende con la proposta di prima serata, almeno sulla carta, più forte. riparte questa sera alle 21.30 Italia’s Got Talent, giunto all’undicesima edizione (la sesta da quando il programma ha lasciato Canale 5). Confermato il cast, con la conduzione di Lodovica Comello e la giuria formata da Joe Bastianich, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Si parte dalle sette puntate di Audizioni, girate tra settembre e ottobre nel Teatro 5 di Cinecittà, nelle quali ciascun Talento deve conquistare almeno tre sì dai giudici, a meno che uno dei quattro non decida di premiarlo premendo il pulsante dorato, il Golden Buzzer, e mandarlo direttamente in finale. Al contrario, una performance può anche essere bocciata quando a “risuonare” è il Buzzer, il ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Italia's Got2021 Tv8 si accende con la proposta di prima serata, almeno sulla carta, più forte.questa sera alle 21.30Got, giunto all’undicesima(la sesta da quando il programma ha lasciato Canale 5). Confermato il cast, con la conduzione di Lodovica Comello e la giuria formata da Joe Bastianich, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Si parte dalle sette puntate di Audizioni, girate tra settembre e ottobre nel Teatro 5 di Cinecittà, nelle quali ciascuno deve conquistare almeno tre sì dai giudici, a meno che uno dei quattro non decida di premiarlo premendo il pulsante dorato, il Golden Buzzer, e mandarlo direttamente in finale. Al contrario, una performance può anche essere bocciata quando a “risuonare” è il Buzzer, il ...

