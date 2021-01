Italia’s got talent, anticipazioni prima puntata: le esibizioni di stasera (Di mercoledì 27 gennaio 2021) stasera, mercoledì 27 gennaio 2021, torna in onda Italia’s got talent nella sua sesta edizione. Anche per quest’anno si è deciso di non apportare modifiche per quanto riguarda conduttrice e giuria. Il programma andrà in onda su TV8 a partire dalle ore 21:35 circa. Le esibizioni saranno numerose e il format è rimasto pressoché invariato, in quanto è stata apportata solo qualche piccola modifica. Ad ogni modo, scopriamo chi si esibirà, quante saranno le puntate, come si svolgeranno e quale sarà il ruolo del pubblico in studio. Conduttrice e giudici Italia’s got talent riapre i battenti a partire da questa sera. Alle redini ci sarà, ancora una volta, la conduttrice Lodovica Comello. La donna si ritroverà nuovamente al timone del talent show dopo aver saltato la ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 27 gennaio 2021), mercoledì 27 gennaio 2021, torna in ondagotnella sua sesta edizione. Anche per quest’anno si è deciso di non apportare modifiche per quanto riguarda conduttrice e giuria. Il programma andrà in onda su TV8 a partire dalle ore 21:35 circa. Lesaranno numerose e il format è rimasto pressoché invariato, in quanto è stata apportata solo qualche piccola modifica. Ad ogni modo, scopriamo chi si esibirà, quante saranno le puntate, come si svolgeranno e quale sarà il ruolo del pubblico in studio. Conduttrice e giudicigotriapre i battenti a partire da questa sera. Alle redini ci sarà, ancora una volta, la conduttrice Lodovica Comello. La donna si ritroverà nuovamente al timone delshow dopo aver saltato la ...

tuttopuntotv : Italia’s got talent, anticipazioni prima puntata: le esibizioni di stasera #italiasgottalent - riviera24 : Un gruppo di danza di Vallecrosia partecipa a Italia’s got Talent - statodelsud : Italia’s Got Talent, stasera al via la nuova edizione. Le anticipazioni - Pino__Merola : Italia’s Got Talent, stasera al via la nuova edizione. Le anticipazioni - SerieTvserie : Italia’s Got Talent: le anticipazioni della prima puntata della nuova edizione, in onda dalle ore 21:30 -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s got Accordo Sky Amazon - Prime Video su Sky Q e NOW TV su Fire TV Stick Digital-News.it