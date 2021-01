Italia’s Got Talent 2021, The Demented Brothers (foto e video) (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nella prima puntata del 27 gennaio 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche The Demented Brother, duo comico di 26 e 32 anni. Il duo si è esibito in una serie di numeri magici demenziali. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. I Demented Brothers hanno fatto ridere molto Matano, ma non il resto della giuria. A questo link, il video dell’esibizione. A seguire, le foto dell’esibizione di ad Italia’s Got Talent 2021. first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nella prima puntata del 27 gennaiodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche TheBrother, duo comico di 26 e 32 anni. Il duo si è esibito in una serie di numeri magici demenziali. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Ihanno fatto ridere molto Matano, ma non il resto della giuria. A questo link, ildell’esibizione. A seguire, ledell’esibizione di adGot. first appeared on Ascolti Tv Blog.

notwitharry : Ma al montaggio di italia’s got talent c’è qualcuno palesemente fan dei one direction, mettono sempre Harry Styles… - tchartii : quindi kiwi è ufficialmente diventata la canzone pre pubblicità di italia’s got talent? URLO - Sereskere_ : RAGA MA ITALIA’S GOT TALENT STA METTENDO LE CANZONI DEI RAGAZZI HANNO MESSO KIWI AAAA - streamwallsguys : AOOOO BASTA METTERE KIWI A ITALIA'S GOT TALENT CHE OGNI VOLTA MI PRENDONO GLI INFARTI - corinnemantegna : @eskvre MI DOVETE SPIEGARE COSA È SUCCESSO PERCHE IO STASERA VOLEVO GUARDARE QUALCOS'ALTRO INVECE CHE ITALIA'S GOT… -

