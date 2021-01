Italia’s Got Talent 2021: quante puntate, durata e quando finisce (Di mercoledì 27 gennaio 2021) quante puntate sono previste per Italia’s Got Talent 2021 in onda su Sky Uno e Tv8? In tutto andranno in onda 8 puntate (7 audizioni, 1 finale in diretta). La messa in onda è prevista per 8 mercoledì consecutivi alle ore 21,30. La prima puntata andrà in onda il 27 gennaio 2021; l’ultima il 17 marzo 2021. Ogni puntata avrà una durata di circa 2 ore e 15 minuti. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: mercoledì 27 gennaio 2021 Seconda puntata: mercoledì 3 febbraio 2021 Terza puntata: mercoledì 10 febbraio 2021 Quarta puntata: mercoledì 17 febbraio 2021 Quinta puntata: mercoledì 24 febbraio 2021 Sesta ... Leggi su tpi (Di mercoledì 27 gennaio 2021)sono previste perGotin onda su Sky Uno e Tv8? In tutto andranno in onda 8(7 audizioni, 1 finale in diretta). La messa in onda è prevista per 8 mercoledì consecutivi alle ore 21,30. La prima puntata andrà in onda il 27 gennaio; l’ultima il 17 marzo. Ogni puntata avrà unadi circa 2 ore e 15 minuti. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: mercoledì 27 gennaioSeconda puntata: mercoledì 3 febbraioTerza puntata: mercoledì 10 febbraioQuarta puntata: mercoledì 17 febbraioQuinta puntata: mercoledì 24 febbraioSesta ...

