Italia’s Got Talent 2021 Golden Buzzer di Mara Maiochi alle Black Widow (video) (Di giovedì 28 gennaio 2021) Italia’s Got Talent 2021 Mara Maiochi spende il suo Golden Buzzer alla prima puntata. Black Widow direttamente in finale (video) Sale una squadra numerosa sul palco del Teatro 5. La giovane Aisha presenta il suo gruppo. Tutte giovanissime. Le Black Widow vengono da Camporosso (Imperia), sono ballerine e non sono arrivate a Roma per presentare una semplice coreografia. Guanti rossi come aculei, il gruppo ha rivisitato in chiave contemporanea la danza tradizionale cinese delle 100 mani. Giochi scenici eleganti e potenti, che mandano i visibilio e fanno rimanere a bocca aperta tutti i presenti. Clicca qui per guardare altri video di ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 28 gennaio 2021)Gotspende il suoalla prima puntata.direttamente in finale () Sale una squadra numerosa sul palco del Teatro 5. La giovane Aisha presenta il suo gruppo. Tutte giovanissime. Levengono da Camporosso (Imperia), sono brine e non sono arrivate a Roma per presentare una semplice coreografia. Guanti rossi come aculei, il gruppo ha rivisitato in chiave contemporanea la danza tradizionale cinese delle 100 mani. Giochi scenici eleganti e potenti, che mandano i visibilio e fanno rimanere a bocca aperta tutti i presenti. Clicca qui per guardare altridi ...

streamwallsguys : AOOOO BASTA METTERE KIWI A ITALIA'S GOT TALENT CHE OGNI VOLTA MI PRENDONO GLI INFARTI - corinnemantegna : @eskvre MI DOVETE SPIEGARE COSA È SUCCESSO PERCHE IO STASERA VOLEVO GUARDARE QUALCOS'ALTRO INVECE CHE ITALIA'S GOT… - arrogantsonofb_ : si quest'anno più italia's got talent <3 - Gianluc21212259 : RT @vitoofwall82: Impazzisco a Italia’s Got Talent le persone una in braccio all’altra ma allo stadio non si può andare, fossi nei club sme… - danixgolden : ho messo italia’s got talent quanto scommettete che non mettono più canzoni dei ragazzi? -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got Governo: Zingaretti, 'elezioni? Se non si trova soluzione il rischio si concretizza' Affaritaliani.it