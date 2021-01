Italia’s Got Talent 2021 Fatima e la sua poesia che commuove tutti (video) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Italia’s Got Talent 2021 Fatima con la sua poesia tocca i cuori di tutti e conquista quattro sì A salire sul palco è Fatima Boutouch, nata a Mirandola in provincia di Modena, la quale porta sul palco la sua storia in forma di poesia parlata. Fin da piccola ha dovuto lottare da pregiudizi legati alle sue origini, argomento molto vicino anche al giudice Joe Bastianich. La poesia è un fiume di parole che parte dalla sua nascita e si evolve insieme al rapporto speciale e unico con la madre. Nelle parole di Fatima il messaggio è chiaro: siamo tutti uguali. Clicca qui per guardare altri video di Italia’s Got Talent 2021 Con le sue parole ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 27 gennaio 2021)Gotcon la suatocca i cuori die conquista quattro sì A salire sul palco èBoutouch, nata a Mirandola in provincia di Modena, la quale porta sul palco la sua storia in forma diparlata. Fin da piccola ha dovuto lottare da pregiudizi legati alle sue origini, argomento molto vicino anche al giudice Joe Bastianich. Laè un fiume di parole che parte dalla sua nascita e si evolve insieme al rapporto speciale e unico con la madre. Nelle parole diil messaggio è chiaro: siamouguali. Clicca qui per guardare altridiGotCon le sue parole ...

