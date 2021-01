Italia’s Got Talent 2021, Fatima Bouhtouch (foto e video) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nella prima puntata del 27 gennaio 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche Fatima, 26enne di Mirandola. Fatima ha raccontato parte della sua storia e della sua famiglia, di origine marocchina. L’ha fatto in versi, toccando le corde del cuore di tutto il pubblico e della giuria, ma anche della madre, presente dietro le quinte. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Per lei, quattro sì. A seguire, le foto dell’esibizione di Fatima ad Italia’s Got Talent 2021. first ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nella prima puntata del 27 gennaiodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche, 26enne di Mirandola.ha raccontato parte della sua storia e della sua famiglia, di origine marocchina. L’ha fatto in versi, toccando le corde del cuore di tutto il pubblico e della giuria, ma anche della madre, presente dietro le quinte. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Per lei, quattro sì. A seguire, ledell’esibizione diadGot. first ...

