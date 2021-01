Italia’s Got Talent 2021, Christian Stoinev e Percy (foto e video) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nella prima puntata del 27 gennaio 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche Christian Stoinev, atleta americano di 28 anni. Christian, che ha subito colpito per il suo fisico, si è esibito prima in una serie di acrobazie da verticalista, per poi far entrare il suo cane Percy, con cui ha concluso l’esibizione a suon di musica e risate, mantenendo la promessa di voler diventare un po’ italiano. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Per lei, quattro sì. A seguire, le foto dell’esibizione di ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nella prima puntata del 27 gennaiodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche, atleta americano di 28 anni., che ha subito colpito per il suo fisico, si è esibito prima in una serie di acrobazie da verticalista, per poi far entrare il suo cane, con cui ha concluso l’esibizione a suon di musica e risate, mantenendo la promessa di voler diventare un po’ italiano. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Per lei, quattro sì. A seguire, ledell’esibizione di ...

alwaysxniall : RT @mesorottaercazz: @lodocomello pronta a vederti per la quarta volta conduttrice a Italia's got talent #IGT - _IFIC0ULDFLY : no raga sentite questa.. ero in camera mia e intanto i miei genitori erano in cucina che vedevano Italia’s got tale… - Frances_ko_ : Italia's Got Talent non è altro che TikTok per i boomers #IGT - _anoldcvrse : I RAGAZZI AD ITALIA'S GOT TALENT PIANGO PIANGO - onedxnialler : Sono in camera mia quando ho sentito in TV LWWY a Italia's Got Talent -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got Governo: Zingaretti, 'elezioni? Se non si trova soluzione il rischio si concretizza' Affaritaliani.it