Italia's Got Talent 2021 Christian e il suo cane equilibrista Percy (video) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Italia's Got Talent 2021 Christian con il suo cane equilibrista Percy conquista i giudici. Quattro sì per loro Christian Stoinev arriva direttamente da Las Vegas e, con il suo fisico statuario, riceve tra l'ilarità generale l'apprezzamento dei giudici. Ma i quattro sì arrivano con l'arrivo del suo piccolo partner: cagnolino Percy. I due portano sul palco un numero di equilibrismo, molto creativo e divertente. La sinergia tra i due è tale da conquistare tutti: giudici, pubblico e Lodovica. Clicca qui per guardare altri video di Italia's Got Talent 2020 Il regolamento Tornano le consuete 7 puntate di audizioni più una finale in diretta in cui si esibiscono 12 ...

almightyxlouu : MA È POSSIBILE CHE IO NON POSSO GUARDARE ITALIA'S GOT TALENT IN PACE CHE METTONO GLI ONE DIRECTION - shmtpwk : italia s'got talent con live while we're young e kiwi, continua così - whatsgiooo : rega adoro, sto guardando italia’s got talent e hanno messo come sottofondo live while we’re young e kiwi piango - AnnaCostantin18 : Ma che ad italia's got talent prima mettono live while we're young e poi kiwi. Cioè mi sono emozionata. #igt #igtv - rebeisgoingmad : Mia sorella sta guardando Italia’s Got talent e in 10 minuti hanno già messo Live while we’re young e Kiwi sto volando -

