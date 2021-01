Italia’s Got Talent 2021 Anna Russo la danza della bambola assassina (video) (Di giovedì 28 gennaio 2021) Italia’s Got Talent 2021 Anna Russo porta sul palco la danza della bambola assassina… e spaventa Joe (video) I primi quattro Sì di questa undicesima edizioni sono per Anna Russo, una bambina di 10 anni con una voce innocente ma che ha “il diavolo dentro”, come dichiarato dal giudice veterano Frank Matano. La sua esibizione convince tutti, pubblico e giudici, anche se Joe Bastianich rimane non poco turbato dall’esibizione. Indiscutibile Talento e quattri sì! Clicca qui per guardare altri video di Italia’s Got Talent 2021 Italia’s Got Talent 2021 il ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 28 gennaio 2021)Gotporta sul palco la… e spaventa Joe () I primi quattro Sì di questa undicesima edizioni sono per, una bambina di 10 anni con una voce innocente ma che ha “il diavolo dentro”, come dichiarato dal giudice veterano Frank Matano. La sua esibizione convince tutti, pubblico e giudici, anche se Joe Bastianich rimane non poco turbato dall’esibizione. Indiscutibileo e quattri sì! Clicca qui per guardare altridiGotGotil ...

