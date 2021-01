Italiano: «Il Napoli vorrà riscattarsi dal ko in campionato. Dovremo dare il massimo» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Domani il Napoli affronterà lo Spezia in Coppa Italia. Il tecnico dello Spezia ha parlato in conferenza stampa. “Essere approdati ai quarti di finale è motivo di orgoglio e soddisfazione, affronteremo una squadra fortissima, che in campionato, nonostante ci abbia messo in difficoltà, siamo riusciti a battere; i partenopei sono una delle formazioni più forti d’Italia, noi vogliamo onorare l’impegno e ben figurare, cercando di proporre ancora una volta il nostro calcio”. Ancora sul Napoli: “Gli uomini di mister Gattuso vorranno riscattarsi dopo il ko in campionato, pertanto sono sicuro che li troveremo ancor più agguerriti del solito e noi Dovremo cercare di dare ancora una volta il massimo, proprio come abbiamo sempre fatto”. Sul girone di andata dello ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Domani ilaffronterà lo Spezia in Coppa Italia. Il tecnico dello Spezia ha parlato in conferenza stampa. “Essere approdati ai quarti di finale è motivo di orgoglio e soddisfazione, affronteremo una squadra fortissima, che in, nonostante ci abbia messo in difficoltà, siamo riusciti a battere; i partenopei sono una delle formazioni più forti d’Italia, noi vogliamo onorare l’impegno e ben figurare, cercando di proporre ancora una volta il nostro calcio”. Ancora sul: “Gli uomini di mister Gattuso vorrannodopo il ko in, pertanto sono sicuro che li troveremo ancor più agguerriti del solito e noicercare diancora una volta il, proprio come abbiamo sempre fatto”. Sul girone di andata dello ...

