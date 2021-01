Italia, Nato e Stati Uniti. Cosa si muove per l’Afghanistan (Di mercoledì 27 gennaio 2021) A vent’anni dall’inizio dell’impegno Nato, l’Afghanistan è torNato in cima all’agenda dell’Alleanza. Ieri, nel colloquio telefonico con il segretario generale Jens Stoltenberg, ne ha parlato il nuovo presidente americano Joe Biden. Oggi il dossier è stato al centro della telefonata tra Stoltenberg e il ministro Lorenzo Guerini, reduce da una visita nel Paese che ha confermato l’impegno Italiano. Nei prossimi giorni il titolare di palazzo Baracchini ne parlerà con Lloyd Austin, capo del Pentagono, in attesa della ministeriale Nato prevista per il prossimo mese. l’Afghanistan “L’Italia continuerà a fare la sua parte per l’Afghanistan”, ha spiegato oggi Guerini a Stoltenberg. “Insieme agli alleati – ha aggiunto – valuteremo attentamente tutte le ipotesi ... Leggi su formiche (Di mercoledì 27 gennaio 2021) A vent’anni dall’inizio dell’impegnoè torin cima all’agenda dell’Alleanza. Ieri, nel colloquio telefonico con il segretario generale Jens Stoltenberg, ne ha parlato il nuovo presidente americano Joe Biden. Oggi il dossier è stato al centro della telefonata tra Stoltenberg e il ministro Lorenzo Guerini, reduce da una visita nel Paese che ha confermato l’impegnono. Nei prossimi giorni il titolare di palazzo Baracchini ne parlerà con Lloyd Austin, capo del Pentagono, in attesa della ministerialeprevista per il prossimo mese.“L’continuerà a fare la sua parte per”, ha spiegato oggi Guerini a Stoltenberg. “Insieme agli alleati – ha aggiunto – valuteremo attentamente tutte le ipotesi ...

