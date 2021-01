Italia e Francia: "Stop al progetto Chantiers de l’Atlantique-Fincantieri" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’accordo di acquisto di azioni su Chantiers de l’Atlantique, firmato dallo Stato francese, da Fincantieri e Naval Group il 2 febbraio 2018, si concluderà il 31 gennaio 2021, dopo 5 proroghe. Le parti hanno convenuto di non estendere nuovamente l’accordo, considerando che le incertezze senza precedenti sul mercato turistico non consentono di procedere alla prevista operazione tra Chantiers de l’Atlantique e Fincantieri. Lo comunicano in un comunicato congiunto il governo Italiano e quello francese. “Sostenuta da entrambi i Paesi, questa operazione è stata avviata più di tre anni fa ma la sua conclusione è stata soggetta all’approvazione della Commissione europea che il 30 ottobre 2019 aveva aperto un esame approfondito del progetto e aveva espresso ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’accordo di acquisto di azioni sude, firmato dallo Stato francese, dae Naval Group il 2 febbraio 2018, si concluderà il 31 gennaio 2021, dopo 5 proroghe. Le parti hanno convenuto di non estendere nuovamente l’accordo, considerando che le incertezze senza precedenti sul mercato turistico non consentono di procedere alla prevista operazione trade. Lo comunicano in un comunicato congiunto il governono e quello francese. “Sostenuta da entrambi i Paesi, questa operazione è stata avviata più di tre anni fa ma la sua conclusione è stata soggetta all’approvazione della Commissione europea che il 30 ottobre 2019 aveva aperto un esame approfondito dele aveva espresso ...

