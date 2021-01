Io | sopravvissuta a Ravensbrück e risarcita da chi mi ha tenuto schiava

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) di Jela ‘Elena’ Rupena Sono nata nel 1922 a Piedimelze (Tolmino), provincia di Gorizia, cittadina italiana – il territorio allora faceva parte dello Stato italiano – in una famiglia di nazionalità slovena. Nel periodo prima della Seconda guerra mondiale ho vissuto con la mia famiglia in Jugoslavia, con cittadinanza jugoslava. Il 18 settembre 1944 sono stata arrestata a Ljubljana in Slovenia (Jugoslavia), dove avevo la residenza (zona occupata nel 1944 dai tedeschi), dalla Polizia e trattenuta nelle Carceri della Polizia a Ljubljana. Il 16 dicembre 1944 sono stata deportata con trasporto in Germania nel campo di concentramento femminile dibei Firstenberg (Mecklenburg). All’arrivo nel campo di concentramento siamo state private di tutti i nostri effetti personali ed affetti (persino delle fotografie dei familiari), costrette a indossare vestiti zebrati, ...