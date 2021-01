Inter-Milan | rissa tra Ibrahimovic e Lukaku | cosa si sono detti

Leggi su tpi

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) VIDEO Un duro scontro che non è certo passato inosservato quello tra Zlatane Romelunel corso del derby di Coppa Italia disputato ieri a San Siro e poi vinto all’ultimo minuto per 2-1 dai nerazzurri grazie ad una punizione perfetta di Eriksen. Alla Scala del calcio, nel corso del primo tempo, è andato in scena un brutto siparietto tra i due bomber, protagonisti della partita per aver segnato entrambi un gol, ma soprattutto per la(più verbale che fisica) che inevitabilmente ha fatto il giro del mondo. Masi? Cerchiamo di ripercorrere l’accaduto. Siamo alla fine del primo tempo, e un fallo di Romagnoli suprovoca un gesto di stizza da parte dell’attaccante ...