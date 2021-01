Inter-Milan, giusto espellere Ibrahimovic. Il VAR salva Valeri: la moviola del derby di Coppa Italia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La moviola di Inter-Milan, quarto di finale della Coppa Italia Vittoria in rimonta per l’Inter che nel secondo tempo segna due gol ed elimina il Milan dalla Coppa Italia. Partita nervosa sul finire del primo tempo con la rissa tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku (entrambi ammoniti). Nella ripresa partita nervosa che si porta dietro l’episodio tra i due, con Banti al VAR che salva Valeri sul calcio di rigore per i nerazzurri prima di lasciare il campo per infortunio. Ecco la moviola di Inter-Milan, quarto di finale della Coppa Italia. “Al 58’ corretto il secondo giallo per lo svedese che ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ladi, quarto di finale dellaVittoria in rimonta per l’che nel secondo tempo segna due gol ed elimina ildalla. Partita nervosa sul finire del primo tempo con la rissa tra Zlatane Romelu Lukaku (entrambi ammoniti). Nella ripresa partita nervosa che si porta dietro l’episodio tra i due, con Banti al VAR chesul calcio di rigore per i nerazzurri prima di lasciare il campo per infortunio. Ecco ladi, quarto di finale della. “Al 58’ corretto il secondo giallo per lo svedese che ...

