(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dopo lo scontro trae Romelu Lukaku durante il derby della Madonnina di martedì sera di Coppa Italia, infuria la polemica per gligiudicati razzisti dello svedese.si è subito scusato respingendo le accuse di razzismo e sostenendo l'uguaglianza e la fraternità sui suoi social network. Proprio come ha rimarcato Paul. Il nazionale francese, ex compagno di squadra dial Manchester United, ha difeso lo svedese. “? Mi ama troppo. È l'chesia. Andiamo, non stiamo scherzando... ", ha twittato il francese.embedcontent src="twitter" ...

rtl1025 : ?? Nuovo intervento del #Codacons su #Sanremo2021. 'Dopo gli insulti razzisti da parte di #Ibrahimovic nel corso del… - Gazzetta_it : VIDEO #Lukaku-#Ibrahimovic, dagli #insulti in campo agli #spogliatoi: 'Ti sparo in testa'. Ecco cosa è successo - repubblica : Rissa Lukaku-Ibrahimovic: ecco cosa si sono detti i due - danisailor7 : RT @Eurosport_IT: ??? Il #Codacons contro Zlatan: 'Dopo gli insulti razzisti da parte di #Ibrahimovic nel corso del diverbio con Lukaku app… - ItaSportPress : Insulti Ibrahimovic, Pogba lo difende: 'Zlatan ultima persona che sospetto sia razzista' - -

La reazione di Lukaku alle frasi di Ibrahimovic Ibra continua a ridere in faccia a Lukaku ... "Fuck you and your wife…" e qui basti dire che si tratti di insulti rivolti a Ibra e alla consorte. La ...Il derby di Milano nei quarti di finale di Coppa Italia ha riservato una rissa tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku.