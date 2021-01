Infortunio Bernardeschi: le condizioni dell’attaccante della Juventus (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Infortunio Bernardeschi, problemi durante Juventus Spal: le sue condizioni dopo la sostituzione nel match di Coppa Italia Federico Bernardeschi ha lasciato il campo durante Juventus-Spal. Problema fisico per l’esterno bianconero, che si è toccato la caviglia sinistra durante il primo tempo del match di Coppa Italia. L’esterno è uscito dal campo nei primi 45?, rientrando poi per stringere i denti e proseguire la partita. Non è rientrato però nella ripresa, con Alessandro Di Pardo che ha preso il suo posto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021), problemi duranteSpal: le suedopo la sostituzione nel match di Coppa Italia Federicoha lasciato il campo durante-Spal. Problema fisico per l’esterno bianconero, che si è toccato la caviglia sinistra durante il primo tempo del match di Coppa Italia. L’esterno è uscito dal campo nei primi 45?, rientrando poi per stringere i denti e proseguire la partita. Non è rientrato però nella ripresa, con Alessandro Di Pardo che ha preso il suo posto. Leggi su Calcionews24.com

