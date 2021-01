Infernetto – Picca | Da municipio scaricabarile su via Ceccarossi

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) – “Il rimpallo di competenze è il modo più semplice per prendere in giro i cittadini e scrollarsi di dosso ogni responsabilità. A dimostrarlo è il caso di Via, all’”. Così in una nota Monica, capogruppo Lega del X. “A seguito di un esposto presentato da LabUr-Laboratorio di Urbanistica lo scorso 11 dicembre, ilX ha risposto scaricando sui cittadini la responsabilità della negligenza amministrativa delstesso che dal 2016 ad oggi non ha provveduto a garantire la pubblica e privata incolumità sulla strada, rimasta aperta al pubblico transito in presenza di una voragine profonda, pericolosa e ben visibile”, spiega lache sulla questione presenterà un’interrogazione. Viaè una ...