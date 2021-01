“Indiana Jones 5” | possibile ambientazione negli anni ’60

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Consapevole di quanto i fan amino la saga, dopo il quarto e discusso capitolo “e il Regno del Teschio di Cristallo“, Steven Spielberg, inizialmente alla regia di “5“, prometteva grandi cose per il quinto capitolo, che, esisterà sul serio, con la regia di James Mangold, il quale potrebbe essersi lasciato sfuggire il periodo in cui è ambientato il film con un tweet. The Velvet Underground are fucking great. That's it. That's my tweet. (Note — I'm mentally living in 60's NYC right now cause that's where all the movies I'm working on take place.)— Mangold (@mang0ld) January 22, 2021 Il curioso tweet di James Mangold James Mangold (Logan – The Wolverine), è al lavoro sul film da circa un anno ormai, progetto al quale la Lucasfilm sta lavorando da diverso tempo ma ad oggi non si conosce ...