Incontri, letture e film online: il Giorno della Memoria al tempo del Covid (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le restrizioni anti-Covid non permettono l'organizzazione di iniziative dal vivo e per celebrare il Giorno della Memoria vengono proposti eventi online. Questa ricorrenza, istituita per legge della Repubblica Italiana, ha lo scopo di ricordare il Giorno in cui, nel 1945, il campo di Auschwitz si mostrò agli occhi del mondo, con il suo carico di orrori e violenza. Il Comune di Bergamo e le istituzioni culturali cittadine hanno dato vita a un ricco cartellone di appuntamenti: il Museo delle Storie, il Sistema Bibliotecario Urbano, la Biblioteca Civica Angelo Mai propongono Incontri on line con una particolare attenzione per gli istituti scolastici; Lab80 e S.A.S. offrono film in streaming, mentre Radio GAMeC PopUp dedica una puntata ...

