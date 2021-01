Incolumità psicologica a rischio Stefania Orlando | la voce più inquietante fuori dal GF VIp

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) "Temo per la sua".. A parlare, intervistato da Casa Chi su Instagram, è Simone Gianlorenzi, il marito della showgirl romana grande protagonista nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. "Non l'ho presa benissimo - spiega riguardo al prolungamento dello show fino all'1 marzo, che ha colto di sorpresa anche la-.può pure restare un altro anno, l'importante è che stia bene e col sorriso". La, insieme a Tommaso Zorzi, avrebbe intenzione di uscire prima, stremata dallo stress della "reclusione dorata a Cinecittà". I due concorrenti avrebbero anche abbozzato una data per l'abbandono: l'8 febbraio. "Temo per la sua...