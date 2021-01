In rosso Wall Street nel giorno della Fed

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Partenza al ribasso per la borsa di, nelin cui la Federal Reserve di Jerome Powell annuncerà la propria decisione sui tassi, che dovrebbero essere lasciati invariati attorno allo zero. Le vendite generalizzate seguono l’andamento negativo dei mercati europei in scia ai ritardi sull’approvvigionamento di vaccini, in Europa e non solo, mentre preoccupano i contagi in vari Stati. Prosegue intanto la stagione delle trimestrali con Microsoft che a mercati chiusi ha alzato il velo sui conti del quarto trimestre. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones mostra una flessione dell’1,17%; sulla stessa linea, perde terreno l’S&P-500, che retrocede a 3.793 punti, ritracciando dell’1,47%. Depresso il Nasdaq 100 (-1,63%); con analoga direzione, variazioni negative per l’S&P 100 (-1,25%). Nell’S&P 500, ...