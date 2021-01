In Lombardia l’11% del personale sanitario ha rifiutato il vaccino anti-Covid (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La percentuale della non adesione del personale sanitario al vaccino anti Covid in Regione Lombardia è dell’11%. Quella degli operatori non sanitari è del 17%. I dati sono stati resi noti dalla vice presidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti intervenendo in commissione sanità, replicando a una domanda su quanti sono i no vax in Lombardia in questa prima fase della vaccinazione. “Il personale sanitario – ha risposto Moratti – ha aderito per l’89%, gli operatori non sanitari per l’83%, gli ospiti della Rsa per il 91% e gli operatori Rsa per l’82%”. Nonostante i numeri della pandemia siano ogni giorno più drammatici, i No Vax restano fermi sulle loro ... Leggi su tpi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La percentuale della non adesione delalin Regioneè del. Quella degli operatori non sanitari è del 17%. I dati sono stati resi noti dalla vice presidente della Regionee assessore al Welfare Letizia Moratti intervenendo in commissione sanità, replicando a una domanda su qusono i no vax inin questa prima fase della vaccinazione. “Il– ha risposto Moratti – ha aderito per l’89%, gli operatori non sanitari per l’83%, gli ospiti della Rsa per il 91% e gli operatori Rsa per l’82%”. Nonostante i numeri della pandemia siano ogni giorno più drammatici, i No Vax restano fermi sulle loro ...

