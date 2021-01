In equilibrio sul davanzale al settimo piano: il video virale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’incredibile scena ripresa da un palazzo vicino a quello dove la donna, protagonista della performance stava pulendo i vetri di casa. Donna davanzaleLe immagini hanno subito fatto il giro del web. Siamo in Spagna, nel quartiere La Arena di Gijòn. Dal settimo piano di un edificio in zona residenziale, sbuca una donna dalla grande finestra, che con fare certo sale in equilibrio sul davanzale per apprestarsi a pulire i vetri esterni della finestra in questione. Le immagini hanno chiaramente colpito i vicini di casa, gli abitanti degli altri stabili insomma, che si sono subito affrettati ad immortalare la scena, pubblicandola in alcuni casi anche sui social network. La pubblicazione sui social hanno fatto chiaramente schizzare le visualizzazioni del sito alle stelle. Non è certo cosa di ... Leggi su chenews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’incredibile scena ripresa da un palazzo vicino a quello dove la donna, protagonista della performance stava pulendo i vetri di casa. DonnaLe immagini hanno subito fatto il giro del web. Siamo in Spagna, nel quartiere La Arena di Gijòn. Daldi un edificio in zona residenziale, sbuca una donna dalla grande finestra, che con fare certo sale insulper apprestarsi a pulire i vetri esterni della finestra in questione. Le immagini hanno chiaramente colpito i vicini di casa, gli abitanti degli altri stabili insomma, che si sono subito affrettati ad immortalare la scena, pubblicandola in alcuni casi anche sui social network. La pubblicazione sui social hanno fatto chiaramente schizzare le visualizzazioni del sito alle stelle. Non è certo cosa di ...

CarloCalenda : Quando parliamo di persone che avrebbero la capacità, l’equilibrio e lo standing internazionale per guidare un Gove… - ottocandelotto : Sto in equilibrio tra Stalin e Gandhi. Però Stalin ha ucciso un sacco di gente e Ghandi, a cui stavano sul cazzo g… - mitch_idialee : la mia agilità nell’avere 18 anni: stavo per finire con la faccia sul pavimento perché ero in equilibrio su in pi… - magicaGrmente22 : Donna in equilibrio sul davanzale al settimo piano per pulire le persiane: il vertiginoso video virale in Spagna - mattinodinapoli : Donna in equilibrio sul davanzale al settimo piano per pulire le #persiane: il vertiginoso video virale in #spagna -