In Cina tamponi anali per verificare l’infezione da Covid (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Cina ha iniziato a utilizzare su scala più ampia i tamponi anali per testare i soggetti considerati ad alto rischio di contagio Covid-19, seguendo una nuova modalità ritenuta più efficace nella rilevazione del virus. I funzionari sanitari hanno prelevato la scorsa settimana tamponi del nuovo tipo dai residenti dei quartieri di Pechino con casi confermati di coronavirus, ha riferito il network statale Cctv, avviando le stesse procedure nelle strutture di quarantena designate. Piccoli, ma molteplici focolai, di virus stanno interessando soprattutto la Cina del nord, in aggiunta a Pechino e Shanghai, spingendo anche a pianificare test di massa condotti finora principalmente usando tamponi faringei e nasali. Il metodo dei tamponi anali ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Laha iniziato a utilizzare su scala più ampia iper testare i soggetti considerati ad alto rischio di contagio-19, seguendo una nuova modalità ritenuta più efficace nella rilevazione del virus. I funzionari sanitari hanno prelevato la scorsa settimanadel nuovo tipo dai residenti dei quartieri di Pechino con casi confermati di coronavirus, ha riferito il network statale Cctv, avviando le stesse procedure nelle strutture di quarantena designate. Piccoli, ma molteplici focolai, di virus stanno interessando soprattutto ladel nord, in aggiunta a Pechino e Shanghai, spingendo anche a pianificare test di massa condotti finora principalmente usandofaringei e nasali. Il metodo dei...

