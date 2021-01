“Il virus? Un bene”. Covid, le parole choc dell’attrice indignano. “Sulla terra siamo troppi” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Faranno discutere e parecchio le sue parole. parole che dette da un’icona del cinema fanno ancora più male. A 86 anni, l’attrice non ha avuto dubbi Sulla pandemia. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi non c’è andata leggera. “Temo che il Covid e le altre epidemie che si stanno annunciando ristabiliranno dolorosamente un nuovo ordine. Quando quei 5 miliardi di persone di troppo su questa terra saranno scomparsi, la natura riprenderà i suoi diritti”. “Mi chiede se questo virus è una buona cosa? Sì, è una specie di autoregolamentazione di una sovrappopolazione che noi non siamo in grado di controllare». E alla domanda su come lei si protegga risponde: «Non ne ho bisogno, non vedo nessuno. Non saranno le capre a contagiarmi”. E non la sola esternazione alquanto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Faranno discutere e parecchio le sueche dette da un’icona del cinema fanno ancora più male. A 86 anni, l’attrice non ha avuto dubbipandemia. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi non c’è andata leggera. “Temo che ile le altre epidemie che si stanno annunciando ristabiliranno dolorosamente un nuovo ordine. Quando quei 5 miliardi di persone di troppo su questasaranno scomparsi, la natura riprenderà i suoi diritti”. “Mi chiede se questoè una buona cosa? Sì, è una specie di autoregolamentazione di una sovrappopolazione che noi nonin grado di controllare». E alla domanda su come lei si protegga risponde: «Non ne ho bisogno, non vedo nessuno. Non saranno le capre a contagiarmi”. E non la sola esternazione alquanto ...

