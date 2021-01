Il violino che ha messo in crisi il sistema tedesco dei risarcimenti alle vittime del nazismo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Una questione di memoria, soldi e profondo imbarazzo per tutta la Germania. In mezzo un violino, che rischia di mettere in crisi il meccanismo tedesco per i risarcimenti e le compensazioni per le opere d’arte rubate o requisite in epoca nazista. Come spiega un articolo del New York Times, tutto comincia quando, nel 1938, il mercante di strumenti musicali ebreo Felix Hildesheimer decide di comprare un Guarneri del Gesù in un negozio di Stoccarda. Non è chiaro perché lo abbia fatto: il suo negozio era rimasto senza clienti a causa del boicottaggio nazista e le sue due figlie più grandi avevano già lasciato la Germania. Con ogni probabilità, pianificava di rivenderlo in Australia, dove sperava di stabilirsi con la moglie e una terza figlia. Ma le cose non andarono come stabilito. I passaporti per la partenza non ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Una questione di memoria, soldi e profondo imbarazzo per tutta la Germania. In mezzo un, che rischia di mettere inil meccanismoper ie le compensazioni per le opere d’arte rubate o requisite in epoca nazista. Come spiega un articolo del New York Times, tutto comincia quando, nel 1938, il mercante di strumenti musicali ebreo Felix Hildesheimer decide di comprare un Guarneri del Gesù in un negozio di Stoccarda. Non è chiaro perché lo abbia fatto: il suo negozio era rimasto senza clienti a causa del boicottaggio nazista e le sue due figlie più grandi avevano già lasciato la Germania. Con ogni probabilità, pianificava di rivenderlo in Australia, dove sperava di stabilirsi con la moglie e una terza figlia. Ma le cose non andarono come stabilito. I passaporti per la partenza non ...

IL VOLUMEC'è una dimensione padovana, in cui si narra il ruolo che ha avuto in passato la città del Santo: fra il XIII e il XIV secolo al centro della produzione letteraria e dal XVI culla ...