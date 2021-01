Il titolare cinese le licenzia per la crisi, due cameriere bergamasche vincono la causa di reintegro (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Bergamo, 27 gen – Il titolare cinese del ristorante presso cui lavoravano le aveva licenziate per la crisi scaturita dalla pandemia: ieri, grazie a una sentenza del giudice del lavoro di Lecco due cameriere bergamasche hanno vinto la causa per il reintegro. Lo riporta il Corriere. Le due cameriere reintegrate dopo il licenziamento «Iniziano a arrivare le prime sentenze sui licenziamenti durante il periodo di divieto, e i tribunali danno ragione a lavoratori e uffici vertenze sindacali», si legge in una nota diffusa dalla Cisl. La riduzione del personale per la crisi economica non basta per concludere il rapporto con i propri dipendenti. «Anche l’ufficio Vertenze della Cisl ottiene i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Bergamo, 27 gen – Ildel ristorante presso cui lavoravano le avevate per lascaturita dalla pandemia: ieri, grazie a una sentenza del giudice del lavoro di Lecco duehanno vinto laper il. Lo riporta il Corriere. Le duereintegrate dopo ilmento «Iniziano a arrivare le prime sentenze suimenti durante il periodo di divieto, e i tribunali danno ragione a lavoratori e uffici vertenze sindacali», si legge in una nota diffusa dalla Cisl. La riduzione del personale per laeconomica non basta per concludere il rapporto con i propri dipendenti. «Anche l’ufficio Vertenze della Cisl ottiene i ...

