“Il televoto è truccato, uscite!”: voci dall’esterno, bufera sul GF Vip (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Una voce ignota esterna alla casa del Grande Fratello Vip suggerisce un importante messaggio agli inquilini della casa: “Uscite è tutto truccato!” Uno scoop “bomba” dell’ultima ora sugli eventi che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Una voce ignota esterna alla casa del Grande Fratello Vip suggerisce un importante messaggio agli inquilini della casa: “Uscite è tutto!” Uno scoop “bomba” dell’ultima ora sugli eventi che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it.

trash_italiano : #GFVIP, fuori dalla casa urlano 'televoto truccato dal Brasile, uscite da quel circo' - Nicodem06825445 : RT @ohchoriflettuto: AEREI FIRMATI DAL BRASILE LA CHIAMATA AMBIGUA DI ARMANDA LE PAROLE PALESI DI FRANCESCO DAYANE IN FINALE 'TELEVOTO TRU… - 10_bbbn : RT @ohchoriflettuto: AEREI FIRMATI DAL BRASILE LA CHIAMATA AMBIGUA DI ARMANDA LE PAROLE PALESI DI FRANCESCO DAYANE IN FINALE 'TELEVOTO TRU… - daienamello : cioè vi pare che quelle urlano che abbiamo truccato il televoto e noi rispondiamo non abbiamo truccato voi avete ro… - _Emy22 : RT @xharrysfalls: 'Televoto truccato dal Brasile uscite da questo circo' Noi: #tzvip -