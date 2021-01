Il royal look del giorno. Letizia di Spagna con blazer maschile da “working woman”. (E ricorda Charléne) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il royal look di gennaio 2021 guarda le foto Letizia di Spagna, 48 anni, sta cambiando pelle. Altrimenti non si spiega la sua evoluzione verso un look sempre più da “working woman”. A un evento istituzionale a Madrid, la regina spagnola si è presentata con un outfit assolutamente sorprendente nel suo caso: un blazer doppiopetto maschile gessato Hugo Boss (peraltro già indossato nel gennaio 2020) combinato con accessori neri. Niente camicia sotto, ma una maglia beige. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ildi gennaio 2021 guarda le fotodi, 48 anni, sta cambiando pelle. Altrimenti non si spiega la sua evoluzione verso unsempre più da “”. A un evento istituzionale a Madrid, la regina spagnola si è presentata con un outfit assolutamente sorprendente nel suo caso: undoppiopettogessato Hugo Boss (peraltro già indossato nel gennaio 2020) combinato con accessori neri. Niente camicia sotto, ma una maglia beige. ...

Letizia di Spagna a un evento istituzionale si è presentata con un gessato doppiopetto. Ha ricordato la stessa scelta di Charléne di Monaco qualche mese fa.

Rocketman: la storia della creazione degli sfavillanti costumi del film su Elton John

Rocketman è stato uno dei grandi successi della stagione cinematografica del 2019: ecco tutto quello che c'è da sapere sui costumi del film.

