Il rinnovo di Lautaro con l'Inter è sempre più vicino: cifre a ribasso (rispetto alle richieste) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sarebbe stata raggiunta una intesa tra l'Inter e Martinez per il rinnovo del contratto dell'argentino. Leggi su 90min (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sarebbe stata raggiunta una intesa tra l'e Martinez per ildel contratto dell'argentino.

DiMarzio : #Calciomercato - #Inter, incontro in corso con gli agenti di Lautaro #Martinez - DiMarzio : Rinnovo e adeguamento di contratto: l'esito dell'incontro tra l'#Inter e gli agenti di Lautaro #Martinez - lvacofficial : ??@Inter, domani incontro per il rinnovo di Lautaro sino al 2024 #lungavitaalcalcio #LVAC #SerieA #InterBenevento… - internewsit : Lautaro Martinez-Inter, rinnovo in arrivo! Fissato un nuovo incontro - - infoitsport : CdS - Lautaro, rinnovo ormai a un passo: scadenza nel 2024, si 'accontenterà' di cifre più basse -