Il razzismo fa schifo ma la rissa tra Lukaku e Ibra è calcio. Sporco, ma è calcio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Oddio e il distanziamento? Che ci fanno quei due grandi e grossi – “adulti e vaccinati” li ha definiti Pioli – che si scornano come cervi in calore in mezzo ad un asettico campo di pallone pandemico? E che diranno mai tutti i “signora mia” che solo questo aspettavano: un lampo d’indignazione da trasferire sui social e poi, come riverbero, sui quotidiani del giorno dopo? Ecco, il giorno dopo il derby è l’ovvia sfilata del conformismo: “Ibrahimovic e Lukaku si dovrebbero vergognare”, la “cavalleria rusticana“, “la rissa tra bulletti da strada“. Il derby ha innescato la domanda fatidica: che spettacolo mostriamo ai nostri figli? Mentre i nostri figli si stavano insultando con gli amici giocando a Fortnite (o ad altro). In questi mesi hanno provato a cablare il calcio sulle nuove corde di una società ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Oddio e il distanziamento? Che ci fanno quei due grandi e grossi – “adulti e vaccinati” li ha definiti Pioli – che si scornano come cervi in calore in mezzo ad un asettico campo di pallone pandemico? E che diranno mai tutti i “signora mia” che solo questo aspettavano: un lampo d’indignazione da trasferire sui social e poi, come riverbero, sui quotidiani del giorno dopo? Ecco, il giorno dopo il derby è l’ovvia sfilata del conformismo: “himovic esi dovrebbero vergognare”, la “cavalleria rusticana“, “latra bulletti da strada“. Il derby ha innescato la domanda fatidica: che spettacolo mostriamo ai nostri figli? Mentre i nostri figli si stavano insultando con gli amici giocando a Fortnite (o ad altro). In questi mesi hanno provato a cablare ilsulle nuove corde di una società ...

Meloni sbraita: "Il Governo si occupa dei giochi di palazzo, l'Italia non merita questo schifo"

Governo, Meloni: "Italia non si merita questo schifo"

