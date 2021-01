Il pianista: il film si basa in parte sull’infanzia di Roman Polanski (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il pianista, film basato su eventi reali, contiene anche elementi tratti dalla vita del regista Roman Polanski, di origine polacca e sopravvissuto all'Olocausto. Il pianista, film basato su eventi reali, contiene anche elementi tratti dalla vita del regista Roman Polanski. Il cineasta franco-polacco, cresciuto a Cracovia durante l'occupazione nazista, è infatti sopravvissuto alla Shoah, riuscendo a nascondersi a casa di amici di famiglia fino alla fine del secondo conflitto mondiale, mentre i genitori furono portati in due campi di concentramento diversi (la madre morì, mentre il padre ritrovò Roman dopo la liberazione). Polanski si è avvalso dei propri ricordi per alcune sequenze del ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ilto su eventi reali, contiene anche elementi tratti dalla vita del regista, di origine polacca e sopravvissuto all'Olocausto. Ilto su eventi reali, contiene anche elementi tratti dalla vita del regista. Il cineasta franco-polacco, cresciuto a Cracovia durante l'occupazione nazista, è infatti sopravvissuto alla Shoah, riuscendo a nascondersi a casa di amici di famiglia fino alla fine del secondo conflitto mondiale, mentre i genitori furono portati in due campi di concentramento diversi (la madre morì, mentre il padre ritrovòdopo la liberazione).si è avvalso dei propri ricordi per alcune sequenze del ...

