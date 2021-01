Il nuovo decreto Covid è legge | cosa prevede

Leggi su improntaunika

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il Senato ha approvato ilcon 145 sì, 112 no e nessun astenuto. Il provvedimento, dopo il via libera della Camera il 20 gennaio scorso, è ora. Il testo che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del-19 proroga al 30 aprile 2021 lo stato d’emergenza, conferma fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi ...