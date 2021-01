Il negazionismo esiste ma per me è meno esteso di quanto si dice I problemi sono altri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il termine negazionista, oggi tanto in voga in tempi di coronavirus, è un’etichetta e come tale semplifica una realtà più complessa di quella che vorrebbe rappresentare, inoltre, come ogni etichetta, relega e confina delle persone e il relegare ed il confinare esseri umani non è mai una cosa auspicabile. Senza contare che l’origine del termine richiama alla memoria eventi gravi del passato, per cui mi chiedo se non sia opportuno fare una scelta diversa dei termini per rispetto ditempi storici. I media veicolano i pensieri, ma noi dovremmo rimanerne proprietari. Anche se da singolo posso non fare testo, non conosco nessuna persona che neghi il virus, ma tantissime ne conosco che si fanno domande su alcune scelte sociali, economiche e politiche che forse potevano essere diverse, alcuni lo sostengono con forza e convinzione. Io non entro nel merito per non ...