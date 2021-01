Il Napoli di Sarri non è stato solo bello, è stato anche risultatista (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Caro Napolista, il doppio editoriale del direttore (qui e qui) mi ha aiutato ad ossigenarmi dopo l’intossicazione di domenica pomeriggio… era un’eternità che, guardando il Napoli, non spegnevo prima della fine, domenica l’ho fatto dopo il 3-1…vabbè. Ma proprio perché ti sono grato della rotta che segui, mi permetto di scriverti delle riflessioni che, un po’ sottotraccia, mi erano già più volte salite ogni volta che il filo del discorso si dipanava sulla base di quello che è ormai un classico nel cerimoniale dialettico del Napolista: l’aut-aut tra risultatismo e giocoleria (uso quest’ultimo concetto sussumendo al suo interno sia il palleggio stucchevole dei giocatori in campo, sia il volontarismo epidittico degli statistici fuori dal campo). Ebbene, quando dici che la crisi del Napoli parte dalla rottura tra De ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Carosta, il doppio editoriale del direttore (qui e qui) mi ha aiutato ad ossigenarmi dopo l’intossicazione di domenica pomeriggio… era un’eternità che, guardando il, non spegnevo prima della fine, domenica l’ho fatto dopo il 3-1…vabbè. Ma proprio perché ti sono grato della rotta che segui, mi permetto di scriverti delle riflessioni che, un po’ sottotraccia, mi erano già più volte salite ogni volta che il filo del discorso si dipanava sulla base di quello che è ormai un classico nel cerimoniale dialettico delsta: l’aut-aut tra risultatismo e giocoleria (uso quest’ultimo concetto sussumendo al suo interno sia il palleggio stucchevole dei giocatori in campo, sia il volontarismo epidittico degli statistici fuori dal campo). Ebbene, quando dici che la crisi delparte dalla rottura tra De ...

LuigiLiccardo6 : RT @napolista: Il Napoli di Sarri non è stato solo bello, è stato anche risultatista POSTA NAPOLISTA – Caro Napolista, hai ragione su tante… - napolista : Il Napoli di Sarri non è stato solo bello, è stato anche risultatista POSTA NAPOLISTA – Caro Napolista, hai ragione… - GerryAlfa78 : Gli attacchi (non critiche) a #Gattuso e a #Giuntoli, la malinconia per #Sarri #Mazzarri e #Benitez sono uno spetta… - fausto519 : @masolinismo Tomori ieri mi ha ricordato koulibaly nel napoli di sarri - Davide1926___ : RT @calciomercatoit: ????#Napoli, non solo #Benitez: anche #Mazzarri l'ipotesi al vaglio ??#CMITmercato -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Sarri Maurizio Sarri invocato sui social, ma un suo ritorno sarebbe improbabile: i... SpazioNapoli Napoli, girone d'andata in altalena: solo Sarri è sempre arrivato a 40

Napoli per ora fuori dalla Champions. Ma a girone d'andata non ancora concluso (manca ancora il recupero contro la Juventus) sono ben 10 i punti in più rispetto all'annus ...

Roma e Napoli, panchine bollenti: testa a testa per un unico obiettivo

Fonseca e Gattuso non possono più sbagliare: per entrambe le società Walter Mazzarri è in cima alla lista dei candidati per la successione.

Napoli per ora fuori dalla Champions. Ma a girone d'andata non ancora concluso (manca ancora il recupero contro la Juventus) sono ben 10 i punti in più rispetto all'annus ...Fonseca e Gattuso non possono più sbagliare: per entrambe le società Walter Mazzarri è in cima alla lista dei candidati per la successione.