Il mondiale Sidecar fa tappa con la Superbike

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Gli appassionati delche potranno andare a Donington - Coronavirus permettendo - nel weekend dal 2 al 4 luglio, avranno uno spettacolo in più da gustarsi: il. La ...

gponedotcom : La Superbike ospiterà il mondiale Sidecar a Donington: Un accordo è stato raggiunto con la Dorna per includere il F… -

Ultime Notizie dalla rete : mondiale Sidecar

GPone

SBK: Un accordo è stato raggiunto con la Dorna per includere il FIM Sidecar World Championship nel round del FIM Superbike World Championship a Donington Park nel fine settimana del 02-04 luglio.Due volte campione del mondo della classe 50, perse il terzo titolo per un soffio da Angel Nieto. Se n’è andato per un arresto cardiaco ...