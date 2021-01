“Il mio seno… Sono squartata, segnata per sempre”. La verità (e il dolore) di Antonella Elia sul tumore (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Antonella Elia, il racconto che spiazza. Dietro quel carattere cinico dell’opinionista del Grande Fratello Vip ci nasconde anche un paura. Antonella Elia si fa sempre riconoscere proprio per quella sua immediatezza che non sempre viene gradita. Ma nella sua vita, ha dovuto fare i conti anche con il cancro. L’opinionista ha raccontato la sua storia durante un’intervista per Panorama. La scoperta è avvenuta non troppi anni fa, ovvero nel 2016: “Sono stata operata con l’asportazione di un quadrante al seno. Una mutilazione che mi ha colpita nella mia femminilita?”. Con queste parole l’opinionista fa ‘crollare’ quel muro che spesso la separa dalle storie altrui. Apprezzata o meno, l’opinionista è stata segnata da una vicenda dolorosa: la scoperta di un ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021), il racconto che spiazza. Dietro quel carattere cinico dell’opinionista del Grande Fratello Vip ci nasconde anche un paura.si fariconoscere proprio per quella sua immediatezza che nonviene gradita. Ma nella sua vita, ha dovuto fare i conti anche con il cancro. L’opinionista ha raccontato la sua storia durante un’intervista per Panorama. La scoperta è avvenuta non troppi anni fa, ovvero nel 2016: “stata operata con l’asportazione di un quadrante al seno. Una mutilazione che mi ha colpita nella mia femminilita?”. Con queste parole l’opinionista fa ‘crollare’ quel muro che spesso la separa dalle storie altrui. Apprezzata o meno, l’opinionista è statada una vicenda dolorosa: la scoperta di un ...

