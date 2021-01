"Il male innesca conseguenze dalle quali non possiamo sfuggire"

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) “C’è sempre qualcosa da indagare e da scoprire, soprattutto nella storia del Novecento”. Esordisce così la scrittrice Marilù Oliva che torna in libreria, dopo il successo de “L’Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre” (Solferino, 2020), con “Biancaneve nel Novecento” (Solferino, pp. 352) in cui racconta la storia di due donne, Candi e Bianca, e delle loro radici che affondano a Sonderbau, il bordello del campo di concentramento di Buchenwald. Nel romanzo – pubblicato a ridosso della giornata della Memoria, preziosa occasione per riflettere su un frammento di tempo mai a sufficienza indagato - c’è una domanda che nella tersa scrittura di Oliva affiora pagina dopo pagina, e mette insieme frammenti di storia contemporanea e di passato. Se la pongono, questa domanda, le due protagoniste, forse in modo involontario, mentre espiano una colpa mai compresa perdendosi ...