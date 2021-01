Il M5s vuole il Conte-ter | Italia Viva | “Non c’è solo lui”

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Movimento 5 stelle insiste per un terzo governomain vista delle consultazioni annuncia: “Non c’èlui. Al Colle andiamo senza veti” “Leggo dichiarazioni di renziani che auspicano confronti costruttivi e figure autorevoli. Mi corre l’obbligo di ricordare a chi ha dato vita a questa crisi assurda, irresponsabile e a mio… L'articolo Corriere Nazionale.

Al Quirinale Pd, M5s e Leu faranno ancora il nome di Conte, ma niente barricate per riportarlo a Palazzo Chigi. C'è attesa per la scelta del premier secondo Italia viva, Mattarella vuole solo una ...Un disegno su cui sembra avere il pieno sostegno di M5s, Pd e Leu. “Il passaggio per il cosiddetto ... con l’unico punto fermo che (quasi) nessuno vuole andare a votare. Un osservato speciale sarà ...