Il lockdown cambia anche lo spaccio: la vendita adesso avviene a domicilio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ANCONA - Il quadruplo della droga sequestrata rispetto al 2019. Nonostante i tre mesi di lockdown e le restrizioni governative, non s'è arrestato lo smercio di droga nel territorio della provincia ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ANCONA - Il quadruplo della droga sequestrata rispetto al 2019. Nonostante i tre mesi die le restrizioni governative, non s'è arrestato lo smercio di droga nel territorio della provincia ...

Daniele75144186 : @LAURADEPS con il lockdown sono in aumento omicidi e suicidi in famiglia, quindi secondo me meglio incazzarsi ogni… - dandolos12 : @LBaccio Mi accodo al lockdown. Per il resto cambia poco. - Nicola_Firenze : RT @butacit: @Nicola_Firenze Può esser vero che Versus sia poco aggiornato (era utile solo ai fini di usare lo stesso metro per ogni città)… - butacit : @Nicola_Firenze Può esser vero che Versus sia poco aggiornato (era utile solo ai fini di usare lo stesso metro per… - nicolanatale_ : @biif @meta_moro -

Ultime Notizie dalla rete : lockdown cambia Il lockdown cambia anche lo spaccio: la vendita adesso avviene a domicilio Corriere Adriatico Spaccio delivery e droga in casa: così il Covid ha cambiato tutto

Nonostante la pandemia, il lockdown e il coprifuoco, lo spaccio e il consumo di droghe è continuato anche nel 2020. A confermarlo sono i risultati conseguiti lo scorso anno dalla Squadra Mobile della ...

Il lockdown cambia anche lo spaccio: la vendita adesso avviene a domicilio

ANCONA - Il quadruplo della droga sequestrata rispetto al 2019. Nonostante i tre mesi di lockdown e le restrizioni governative, non s’è arrestato lo smercio di droga nel ...

Nonostante la pandemia, il lockdown e il coprifuoco, lo spaccio e il consumo di droghe è continuato anche nel 2020. A confermarlo sono i risultati conseguiti lo scorso anno dalla Squadra Mobile della ...ANCONA - Il quadruplo della droga sequestrata rispetto al 2019. Nonostante i tre mesi di lockdown e le restrizioni governative, non s’è arrestato lo smercio di droga nel ...